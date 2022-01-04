Правоохоронці затримали посередника, який мав передати гроші

Начальнику Управління Державного рибного агентства рибного господарства у Львівській області повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (за ч. 3 ст. 368 ККУ). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, посадовець організував схему одержання на систематичній основі коштів від суб’єктів господарювання за безперешкодне здійснення діяльності у сфері рибного господарства на околицях Львова, без необхідних документів дозвільного характеру», – ідеться в повідомленні.

Кошти начальник управління мав отримати через свого підлеглого – інспектора цього ж управління – за непритягнення до відповідальності підприємця, що незаконно розводив рибу у водоймах області. Посередника правоохоронці затримали під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання начальнику обласного Управління запобіжного заходу та відсторонення від посади. Досудове розслідування і оперативний супровід у справі проводить територіальне управління ДБР у Львові. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років із конфіскацією майна.

За даними сайту Управління Державного рибного агентства рибного господарства у Львівській області, його начальником є Леонід Кравець.