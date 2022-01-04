Посадовця затримали під час отримання першої частини хабара

Посадовця дослідної станції Нацакадемії аграрних наук затримали під час отримання 27 тис. грн хабара. За версією слідства, виконувач обов’язків директора держпідприємства вимагав 100 тис. грн від підприємця за передачу в оренду частини приміщення та його подальший викуп разом із земельною ділянкою. Посадовця затримали під час отримання першої частини хабара, повідомила у вівторок, 4 січня, прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Прес-служба поліції уточнила, що у затриманого держслужбовця під час обшуку знайшли не лише гроші, а й документи про передачу в оренду приміщення. «Посадовець вимагав та отримав у підприємця неправомірну вигоду в сумі 27 000 гривень за сприяння у вирішенні питання про передачу в оренду нежитлового приміщення державного підприємства на території Івано-Франківської територіальної громади з правом подальшого викупу. Під час одержання хабаря чоловіка затримано, у нього працівники поліції вилучили документи про передачу в оренду приміщення», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Держслужбовця затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН займається дослідженнями у сфері селекційно-рослинницьких і тваринницьких напрямів, механізації та економіки.