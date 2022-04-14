Посадовця затримали у січні 2022 року під час одержання частини хабара

Керівника державного підприємства Національної академії аграрних наук України оштрафували на 42,5 тис. грн за отримання хабара. У січні 2022 року посадовець вимагав від підприємця 100 тис. грн хабара за надання в оренду та можливість викупу приміщення, що належало івано-франківській дослідній станції.

За інформацією прес-служби Івано-франківської обласної прокуратури, директора філії держпідприємства Національної академії аграрних наук України визнали винним за ст. ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та присудили штраф у сумі 42,5 тис. грн. Чиновник просив хабар від місцевого підприємця за передачу в оренду з правом викупу приміщення, яке належало державному підприємству.

«Під час розслідування посадовець визнав свою вину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яка судом затверджена. Виконувача обов’язків директора філії держпідприємства викрито в січні 2022 року», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У прокуратурі уточнюють, що посадовець отримав від підприємця частину хабара у сумі 43, 5 тис. грн, однак у повідомленні правоохоронців за січень 2022 року зазначалося, що виконувача обов'язків директора дослідної станції Нацакадемії аграрних наук затримали під час отримання 27 тис. грн хабара.

Тоді справу кваліфікували за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За незаконне вимагання 100 тис. грн плати за передачу в оренду частини приміщення та його подальший викуп разом із земельною ділянкою посадовцю загрожувало до 10 років позбавлення волі.