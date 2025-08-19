У нападі підозрюють чоловіків віком 27 і 22 роки

У селі Настасів неподалік Тернополя двоє невідомих чоловіків напали на ветерана війни, вирвали з його рук зброю і вистрілили в поруч з ним в землю та в автомобіль. Спецпризначенці КОРД швидко затримали нападників. Ними виявилися місцеві жителі віком 27 і 22 роки. Пояснити свої дії вони не змогли.

Інцидент із нападом та стріляниною стався в селі 17 серпня по обіді. Селяни раптово почули крики та постріли. Усе відбувалося на приватному подвір’ї, де проживає колишній військовослужбовець, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 19 серпня. На місце викликали поліцію.

Як з’ясувалося, двоє нападників приїхали на автомобілі до будинку ветерана і зайшли на подвір’я. На зустріч до них вийшов господар зі зброєю, яка офіційно зареєстрована. «Чоловік намагався прогнати їх, однак вони напали на нього, кинули на землю, побили. Потім відібрали карабін і вчинили стрілянину. Свідками злочинних дій зловмисників стали дружина та син одного із них», – йдеться в повідомленні.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 22-річний нападник, який відібрав у ветерана зброєю, спеціально здійснив чотири постріли по землі, де лежав потерпілий, та по його автомобілю.

«З місця злочину чоловіки втекли на автомобілі. Озброєних нападників того ж дня затримали спецпризначенці КОРДу», – повідомили в поліції.

Чоловікам оголосили підозри за незаконне проникнення до чужого господарства, вчинене за попередньою змовою та викрадення і привласнення зброї. Також 22-річному нападнику інкримінують також хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, та носіння та зберіганні боєприпасів без дозволу. На оприлюднених поліцією фото видно карабін на базі американської напівавтоматичної гвинтівки AR-15.

Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Також наразі суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.