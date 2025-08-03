Поліція затримала нападника, який стріляв у 22-річного ветерана ЗСУ

У Харкові чоловік напав на ветерана Збройних сил України. Зловмисник побив 22-річного військового та вистрелив у нього. Про це у неділю, 3 серпня, повідомили у Нацполіції Харківської області.

Інцидент трапився в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернулись очевидці, які сповістили про стрілянину. На місце події прибули правоохоронці, які з’ясували, що між чоловіками раптово виник конфлікт.

«Під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано», – йдеться у повідомленні поліції.

У мережі з’явилось відео нападу. На кадрах видно як чоловік вистрілив у хлопця з протезом, а потім почав його бити.

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«Суспільне» з посиланням на коментар директора обласного центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти повідомило, що у постраждалого діагностували забійну рану передньої черевної стінки.

Правоохоронці затримали нападника. Ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Чоловік, який напав на 22-річного ветерана

Нагадаємо, 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє чоловіків побили 33-річного майора бригади «Азов» Андрія Кориневича із позивним «Корінь». «Азовець звинуватив у нападі військових Третьої штурмової бригади.