Андрій Кориневич звинуватив у нападі бійців третьої штурмової бригади

Військовослужбовець бригади «Азов» Національної гвардії України, 33-річний майор Андрій «Корінь» Кориневич звинуватив у своєму побитті військових третьої штурмової бригади. Про це офіцер повідомив у понеділок, 23 червня, на власній фейсбук-сторінці. Крім того, пресслужба бригади «Азов» опублікувала офіційну заяву стосовно інциденту, у якій також звинувачують військових 3 ОШБр.

У понеділок, 23 червня, Нацполіція Івано-Франківської області повідомила, що встановила особи нападників на Андрія Кориневича. За даними правоохоронців, це чоловіки 24 та 25 років.

За словами Андрія Кориневича, на нього напали військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, які, на думку «азовця», пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. Йдеться про Семена Клока з позивним «Малиш».

Як стверджує Андрій Кориневич, до початку повномасштабного вторгнення Клок притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. А вже під час повномасштабної війни Клока двічі затримували за водіння у нетверезому стані. Також, за словами «азовця», 25 жовтня 2024 року Семен Клок пострілом з табельної зброї ранив у живіт офіцера Національної гвардії. Військовий вижив, а «справу зам’яли».

Ще один військовий, якого Кориневич звинувачує у нападі, – Василь Бондаренко з позивним «Віся». Як розповів Кориневич, раніше вони разом служили в «Азові», однак Бондаренко «обрав шлях бандитизму». За словами «азовця», Бондаренко притягували до відповідальності за збройний напад на інкасаторів, а також перебував у міжнародному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

«Військовослужбовцем 3-ї окремої штурмової бригади Бондаренко став завдяки Андрієві Білецькому, який на початку повномасштабного вторгнення взяв його на поруки, аргументуючи це тим, що Василь захищатиме Україну на фронті. Але Василь нападає на своїх колишніх побратимів в глибокому тилу», – заявив Андрій Кориневич.

Також, на думку Андрія Кориневича, до нападу на нього причетні ще двоє військових 3-ї ОШБр: Максим Білогуб та Сергій Циганчук із позивним «Сова».

«За місяць до нападу “Сова” підписався на мене в інстаграмі та покликав на зустріч, під час якої навіщось почав критикувати трійку та її командування. Перед моїм побиттям він перебував в одній квартирі з трьома іншими, але за добу до нападу – виїхав за кордон», – розповів Андрій Кориневич.

Андрій Кориневич впевнений, що до нападу на нього також причетний 45-річний полковник Андрій Білецький, який обіймає посаду командира Третього армійського корпусу ЗСУ.

«Я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються. За Білецьким давно тягнеться вкрай сумнівний репутаційний шлейф: різноманітний кримінал, "кришування", рекет, та, подейкують, навіть вбивства. Всі ж про все знають і все пам’ятають. Але жодного разу він не поніс покарання, і, як бачимо, продовжує свою далеко не патріотичну діяльність [...] Зараз він переховує своїх людей, які підло напали на мене», – заявив Андрій Кориневич.

Водночас Андрій Кориневич запевнив, що вважає військових третьої штурмової бригади «найпрофесійнішими та найхоробрішими воїнами в Силах оборони України», які «неодноразово доводили це на найважчих напрямках фронту».

«Я звертаюсь до бійців трійки (3 ОШБр, – ред.), до друзів, для яких честь українського військового – не пустий звук. Нападники, які вчинили негідно, без причини напавши на мене, мають бути притягнуті до відповідальності. Ви можете допомогти в цьому. Віддайте їх. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо їхнього місцеперебування, або можете привести в місце, де вони переховуються — зв’яжіться з нами. Ми в боргу не залишимось», – підсумував Андрій Кориневич.

Нагадаємо, на Андрія Кориневича, який перебував у відпустці, напали у п’ятницю, 13 червня. Зловмисники застосували телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною. Внаслідок нападу офіцер отримав травми: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччях тощо.

Андрій Кориневич родом з міста Стрий, що на Львівщині. Долучився до «Азову» у січні 2015 року. З 2015 по 2022 рік військовий виконував бойові завдання на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь, зокрема, брав участь у боях за «Азовсталь», звідки потрапив у російський полон.

Після звільнення з полону та реабілітації військовий брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку Запорізької області. З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом на Івано-Франківщині.