В Івано-Франківську двоє чоловіків побили офіцера Андрія Кориневича

У п’ятницю, 13 червня, двоє невідомих чоловіків напали на військовослужбовця бригади «Азов» Національної гвардії України Андрія Кориневича. Про це повідомили пресслужба Національної поліції та «Суспільне».

Подія трапилась близько 21:20 біля одного з магазинів на вулиці Галицькій. За даними правоохоронців, двоє чоловіків побили 33-річного військового, який перебував у відпустці. Зловмисники напали на бійця, коли той намагався замінити колесо на своєму автомобілі.

«Нападники, проявляючи особливу зухвалість і неповагу до суспільства, завдали чоловіку тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі тощо», – йдеться у повідомленні поліції.

Спочатку постраждалого госпіталізували до лікарні, однак згодом відпустили додому.

Правоохоронці встановили, що нападники були одягнені у темний одяг, один із них – у кепці, інший – у панамці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для завдання травм (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

За даними «Суспільного», постраждалий – офіцер бригади «Азову» Андрій Кориневич. Військовий воював в АТО/ООС, захищав Маріуполь та пройшов російський полон.

Андрій Кориневич з позивним «Корінь» родом з міста Стрий, що на Львівщині. Він долучився до «Азову» у січні 2015 року. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич виконував бойові завдання на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, зокрема, брав участь у боях за «Азовсталь», звідки потрапив у російський полон.

Після звільнення з полону та реабілітації військовий брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку Запорізької області. З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, у вересні 2024 року група чоловіків побила 40-річного військового.