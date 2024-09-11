За фактом побиття військового в Івано-Франківську правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військового в Івано-Франківську. За даними слідчих, постраждалий – 40-річний учасник бойових дій. Про це у середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Івано-Франківської області.

Як повідомили правоохоронці, місцевий житель помітив, що група чоловіків б’є військовослужбовця. Він сповістив правоохоронців про інцидент, а також передав їм відео, на якому знята бійка.

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«Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту. Їх опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався. Поліцейські вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, що вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України) та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 10 вересня поліція відкрила справу за фактом побиття комісованого після поранення військовослужбовця у Смілі на Черкащині. Раніше з'явилась інформація, що ексвійськового Анатолія Гончаренка нібито побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко.

11 вересня, поліція затримала 28-річного підозрюваного у побитті ветерана Анатолія Гончаренка у Смілі на Черкащині. Зловмисник переховувався від правоохоронців в одному з готелів області.