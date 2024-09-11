Імовірний нападник на колишнього військового Анатолія Гончаренка переховувався від поліції у готелі

Співробітники поліції затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Про це 11 вересня повідомили в пресслужбі Національної поліції.

«28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід – слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що вдома в підозрюваного провели обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотики та зброю. За результатами слідчих дій слідство додатково внесло відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 КК України).

У поліції не називають імені затриманого, утім раніше з'явилась інформація, що ексвійськового Анатолія Гончаренка нібито побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко.

Побиття ветерана у Смілі: що відомо

Наприкінці серпня ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко, який перебуває на лікуванні в місті Сміла, опублікував допис у місцевій Facebok-групі про те, що розшукує автомобіль на іноземних номерах. За словами Гончаренка, водій авто допустив аварійну ситуацію з його батьками й мав з ними конфлікт.

3 вересня двоє чоловіків побили Гончаренка. З опублікованого відео видно, як під час суперечки біля авто один із чоловіків двічі б’є по обличчю людину у військовій формі. Після того, як ветеран падає, ще одного удару йому завдає інший учасник конфлікту. Також згодом з’явилося відео, на якому Анатолій Гончаренко зі слідами побоїв на обличчі просить вибачення за своїх батьків.

Жителі Сміли ідентифікували одного з нападників, місцевого кримінального авторитета Вадима Долотенка. Мешканці також проводили мирні акції під Смілянським відділом поліції, аби отримати реакцію правоохоронців та місцевої влади на інцидент.

10 вересня голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генерального прокурора Андрія Костіна щодо побиття військового. Арахамія направив офіційні звернення до профільного комітету та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і генерального прокурора Андрія Костіна, аби вони особисто проконтролювали цю ситуацію.

Очільник МВС Ігор Клименко назвав ситуацію ганебною й наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Він також розповів, що голова Національної поліції вже доповів про перші результати розслідування та розпочату службову перевірку щодо дій чи можливої бездіяльності місцевих поліцейських.

Нацполіція відкрила справу за фактом побиття комісованого після поранення військовослужбовця у Смілі на Черкащині за ч. 1 ст. 296 ККУ (Хуліганство). Увечері 10 вересня Офіс генерального прокурора повідомив про оголошення підозри чоловіку, який побив військового. Йому інкримінують вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України). Підозрюваного оголошували в розшук.