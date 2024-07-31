Побиття військового у Ворохті 4 липня 2024 року

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру у хуліганстві чотирьом мешканцям Ворохти, які 4 липня побили 47-річного військового Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який виконував службові обов'язки. Зазначимо, що йдеться про конфлікт з місцевими мешканцями через блокпост, який ТЦК та прикордонники встановили у Ворохті. У пресслужбі прокуратури розповіли, що лікарі зафіксували у потерпілого черепно-мозкову травму та струс мозку.

«Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю ТЦК та СП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий», – написали у прокуратурі.

Підозрюваним у побитті військового загрожує обмеження до п'яти років або до чотирьох років в'язниці. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. У прокуратурі додали, що підозри у хуліганстві отримають ще кілька учасників побиття.

Нагадаємо, що 4 липня, у Ворохті прикордонники та працівники ТЦК та СП встановили блокпост посеред дороги в селищі, але після конфліктів з місцевими мешканцями блокпост забрали. Депутат селищної ради Олег Молдавчук у коментарі ZAXID.NET розповідав, що працівник ТЦК нібито напав на одну з жінок, яка знімала інцидент на телефон. За інформацією поліції, участь у конфлікті брали приблизно 100 людей.