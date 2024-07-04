Учасниками конфлікту у Ворохті стали близько ста людей

У четвер, 4 липня, у Ворохті відбулися сутички між місцевими мешканцями та військовослужбовцями ДПСУ та ТЦК і СП, які встановили блокпост посеред дороги в селищі. Під тиском людей прикордонники блокпост забрали.

Відео з Ворохти оприлюднив депутат селищної ради Олег Молдавчук. У коментарі ZAXID.NET, він розповів, що прикордонники встановили блокпост вранці 4 липня, хоча громада не давала дозволу на його розміщення. О 12:00 мешканці Ворохти зібралися біля селищної ради, щоб дізнатися причину встановлення блокпоста і разом з головою громади Олегом Дзем’юком закликали прикордонників і працівників ТЦК прибрати його.

Прикордонники погодилися, водночас між одним із працівників ТЦК та СП та мешканцями Ворохти почався конфлікт.

«Він накинувся на жінку, яка знімала на телефон, а одну вдарив по голові. Люди хотіли його провчити, та він сів у машину, розігнався і вдарив іншу машину. Після цього дістав газовий балончик, але повернув не у той бік і потрапив собі в очі», – сказав Олег Молдавчук.

У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що учасниками конфлікту у Ворохті стали близько ста людей.

«До поліції надійшло повідомлення про ДТП у Ворохті між двома автомобілями без потерпілих. На місце прибули поліцейські, які виявили скупчення близько 100 людей через встановлення мобільного блокпоста ДПСУ. Наразі конфлікт вичерпано. Всі його обставини встановлюються і його учасникам буде надано правову кваліфікацію», – зазначили правоохоронці.

У Чернівецькому прикордонному загоні відповіли, що прибрали блокпост з дороги Ворохти. Для врегулювання конфлікту ввечері 4 липня у Ворохтянській селищній раді відбудеться зустріч між представниками громади та ДПСУ.

Обласний ТЦК і СП відреагував на інцидент у Ворохті

На інцидент у Ворохті також відреагував Івано-Франківський обласний ТЦК та СП, зазначивши, що хоч блокпост й прибрали, але працівники військкомату й надалі перевірятимуть документи у тих, хто приїжджих.

«На в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії. Сьогодні жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб”. Така подяка», – йдеться у дописі Івано-Франківського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Обласний військкомат запевнив, що військові й далі перевірятимуть документи усіх, хто приїжджає у Ворохту.

«Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні. Не риторичним є одна теза: військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджаючих. Крапка. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає», – резюмували у ОТЦК і СП.

Нагадаємо, з червня 2024 року прикордонники посилено працюють на популярних гірських туристичних напрямках, зокрема у Яремчі, Ворохті і Татарові. Це пов’язано з тим, що чимало військовозобов’язаних чоловіків, які хочуть перейти нелегально кордон, маскуються під туристів. У Ворохті щодня зупиняється кілька пасажирських поїздів із Києва, Одеси, Харкова. Звідси до кордону з Румунією всього лише 40 км.