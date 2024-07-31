Працівники ТЦК разом із юристом склали на порушника протокол про відмову проходити військово-лікарську комісію

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на конфлікт зі своїми працівниками та військовозобовʼязаним чоловіком, який відбувся в міській лікарні. Напередодні чоловік отримав повістку і не прийшов у ТЦК, тому на нього склали протокол про відмову проходити військово-лікарську комісію.

У вівторок, 30 липня, користувач із іменем Назар опублікував у TikTok відео, на якому в його палату в лікарню в Дрогобичі зайшли двоє працівників ТЦК та один чоловік у цивільному одязі. Один із військових попросив пацієнта не знімати його на відео, на що той відповів, що не впевнений, що він військовий і попросив показати документи. Пізніше з відео стало зрозуміло, що разом із працівниками ТЦК у палату зайшов юрист, який складав протокол про порушення умов мобілізації.

Також чоловік за кадром зауважив, що не має при собі документів і попросив покликати головного лікаря. Він додав, що лікується після інсульту і поскаржився на високий тиск. Потім зʼясувалося, що цього дня він їздив містом у справах і в лікарні перебуває менше доби. На самому відео був напис, що в лікарні Дрогобича працівники ТЦК виписують повістку пацієнту.

Після поширення відео в соцмережах на конфліктний інцидент відреагував Львівський обласний ТЦК та СП. Там повідомили, що чоловік за кадром отримав повістку, однак не зʼявився у ТЦК і не пройшов військово-лікарську комісію. Після цього двоє працівників ТЦК у супроводі адвоката прибули в лікарню, де перебував порушник, аби скласти на нього протокол про відмову проходити військово-лікарську комісію, а не виписати повістку, як стверджував автор відео.

«Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, текстовий коментар, який громадянин розмістив на відео про те, що його нібито, побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК і СП.

Там додали, що військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині й переведені на службу в ТЦК за станом здоров’я. З відео видно, що один із співробітників ТЦК був із милицею.