Інцидент стався з ветераном російсько-української війни Анатолієм Гончаренком

Поліція відкрила справу за фактом побиття комісованого після поранення військовослужбовця у Смілі на Черкащині. Раніше з'явилась інформація, що ексвійськового Анатолія Гончаренка нібито побив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі голови Національної поліції», – повідомили в поліції.

Що відомо про напад на колишнього військового у Смілі

Наприкінці серпня ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко, який перебуває на лікуванні в місті Сміла, опублікував допис у місцевій Facebok-групі про те, що розшукує автомобіль на іноземних номерах. За словами Гончаренка, водій авто допустив аварійну ситуацію з його батьками й мав з ними конфлікт.

3 вересня двоє чоловіків побили Гончаренка. З опублікованого відео видно, як під час суперечки біля авто один із чоловіків двічі б’є по обличчю людину у військовій формі. Після того, як ветеран падає, ще одного удару йому завдає інший учасник конфлікту. Також згодом з’явилося відео, на якому Анатолій Гончаренко зі слідами побоїв на обличчі просить вибачення за своїх батьків.

Жителі Сміли ідентифікували одного з нападників, місцевого кримінального авторитета Вадима Долотенка. Мешканці також проводили мирні акції під Смілянським відділом поліції, аби отримати реакцію правоохоронців та місцевої влади на інцидент.

10 вересня голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та генерального прокурора Андрія Костіна щодо побиття військового. Арахамія направив офіційні звернення до профільного комітету та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і генерального прокурора Андрія Костіна, аби вони особисто проконтролювали цю ситуацію.

Очільник МВС Ігор Клименко назвав ситуацію ганебною й наголосив, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Він також розповів, що голова Національної поліції вже доповів про перші результати розслідування та розпочату службову перевірку щодо дій чи можливої бездіяльності місцевих поліцейських.