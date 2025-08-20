Росія почала застосовувати проти України новий безпілотник з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Майже половина компонентів безпілотника мають китайське походження, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в середу, 20 серпня.

За даними розвідників, новий російський БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української протиповітряної оборони.

Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

3D-модель та компоненти нового російського розвідувально-ударного БпЛА (Візуалізація ГУР)

Зазначається, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

«Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу “дельта-крило”, подібний до Shahed-131 (герань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціювання з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar. Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор)», – розповідають розвідники.



Росіяни встановили двигун DLE у носову частину фюзеляжу – таким чином дрон нагадує баражуючий боєприпас «Італмас» виробництва російської Zala group.

Зауважимо, 18 серпня фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що серед збитих «шахедів» українські захисники виявили кілька дронів з відеокамерами. Раніше такі відеокамери окупанти масово встановлювали на розвідувальні «гербери».

Відеокамера на збитому російському «шахеді» (Фото Сергія Бескрестнова)

«Поки рано говорить навіщо противник їх встановлює і як саме використовує, але можна сказати точно, що ворог намагається отримати відео зображення під час польоту “шахеда” аж до моменту удару», – писав Бескрестнов.