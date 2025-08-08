Новий дрон-перехоплювач здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість

Українські розробники створили новий дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими «шахедами» і «герберами». Про це «Мілітарному» повідомили розробники дрона.

Як зазначили розробники, проєкт реалізували у відповідь на регулярні атаки по Україні, які Росія здійснює за допомогою БпЛА типу «шахед» і «гербера». Новий дрон-перехоплювач здатен ефективно діяти вночі та розвивати високу швидкість, що дозволяє йому оперативно виявляти та знищувати ворожі ударні безпілотники перед їх наближенням до об’єктів інфраструктури або населених пунктів.

«У роботі над системою враховано особливості тактики застосування Shahed-136, що дозволяє збільшити ймовірність їхнього перехоплення у складних умовах – зокрема в темну пору доби», – йдеться у повідомленні.

Наразі працюють над впровадженням фінального донаведення, яке дозволить повністю автоматизувати комплекс і зменшити потребу у задіяному персоналі.

«Впровадження таких рішень – це черговий крок у посиленні захисту українського неба. Водночас це сигнал противнику про те, що Україна не лише обороняється, а й технологічно випереджає його в окремих компонентах сучасного бою», – додають розробники.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.

11 липня стало відомо, що у Києві запускають повноцінну систему перехоплення російських БпЛА за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.