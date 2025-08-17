Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти виробників безпілотних технологій з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників. Про це йдеться в указі № 599/2025, опублікованому на сайті президента в суботу, 16 серпня.

Згідно з документом, під обмеження потрапили 39 росіян та 55 компаній (43 російські, десять китайських, дві білоруські).

У списку – провідні розробники ударних і FPV-дронів (НПО «Тополь – Безпілотні технології», «Zala Аеро», ТОВ «Ньютон-ІТМ», КБ «Восток»), китайські та білоруські постачальники технології подвійного призначення, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема «Нейролаб» та «Центр безпілотних систем і технологій».

До переліку фізичних осіб увійшли десятки росіян, дотичних до оборонної сфери. Зокрема генеральний директор оборонної компанії «Викор» гендиректор ОКБ «Восток» Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ «Ньютон-ІТМ» Дмитро Аліханов та інші.

Як пояснив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Суспільному», санкції проти цих компаній та організацій мають «стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою».