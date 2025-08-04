Під санкції потрапив капітан корабля, який міг вивезти 35 тонн українського збіжжя з Севастополя

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення у дію санкції проти росіян та російських компаній, які причетні до незаконного вивезення українського збіжжя та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій. Економічні обмеження стосуються понад 60 фізичних та юридичних осіб, йдеться у текстах двох указів президента, опублікованих 3 серпня.

Указ №579 стосується 62 компаній та фізичних осіб, які незаконно видобувають українські корисні копалини, викрадають українське зерно та допомагають функціонувати так званому «тіньовому флоту» Росії, який перевозить викрадені ресурси за кордон. Зокрема, під санкції потрапило підприємство «Дніпрорудненський залізорудний комбінат» на ТОТ Запоріжжя, яке росіяни створили на базі української компанії. Крім того, економічні обмеження запровадили проти російського капітана Вячеслава Віданова, який міг вивезти понад 35 тис. тонн українського збіжжя з тимчасово окупованого Севастополя до Ємену.

Указ №580 передбачає запровадження санкцій проти 15 росіян, які очолюють чи працюють в російських музеях та причетні до привласнення українських культурних цінностей, а також організовують виставки з викраденими експонатами та інтегрують окуповані музеї України до російської системи.

«Завдяки діяльності цих осіб відбувається інтеграція українських музейних цінностей до каталогу РФ – станом на березень 2025 року у відкритій частині російського каталогу вже присутні 39 українських музеїв з окупованих після лютого 2022 року територій у той час, як у серпні 2024 році таких музеїв було лише шість», – розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У санкційному списку – директорка Російського етнографічного музею, яка відкривала виставку «Багатонаціональна Росія» в тимчасово окупованому Бердянську з експонатами українських музеїв. Крім того, під обмеження потрапив заступник директора Держмузею образотворчих мистецтв імені Пушкіна та заступник директора з науки Лермонтовського музею-заповідника «Тархани».

«Метою застосування санкцій також є запобігання обрання зазначених осіб до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) у листопаді 2025 року в Дубаї (від РФ балотуються Сілкін Артем Миколайович та Алексєєва Галина Василівна)», – пояснив Власюк.

Нагадаємо, напередодні, 3 серпня, Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти капітанів російського «тіньового флоту». Під санкційні обмеження потрапили 94 капітани тіньового флоту Росії. Окрім росіян, обмеження стосуються громадян Китаю, Грузії, Ірану, Пакистану, М’янми, Бангладеш та Індії.