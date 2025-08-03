Російський танкер, що перевозить нафту

Україна запровадила санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Президент Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони, підписавши відповідний указ № 578/2025.

«Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями», – повідомив Володимир Зеленський.

Під санкційні обмеження потрапили 94 капітани тіньового флоту Росії. Окрім росіян, обмеження стосуються громадяни Китаю, Грузії, Ірану, Пакистану, М’янми, Бангладеш та Індії. Також санкційні обмеження наклали на п’ять російських компаній, а саме:

ТОВ «СКФ ЕКО»;

ТОВ «СКФ Прирозломне»;

ТОВ «Арго Танкер Груп»;

ТОВ «Газпромнєфть Шиппінг»;

ТОВ «СКФ ТМ».

Компанії, що потрапили до санкційного списку, спеціалізуються на транспортування нафти морським шляхом, а також обслуговуванні танкерного флоту.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав два укази про застосування санкцій проти російського військового виробництва. Під обмеження потрапили 90 компаній, що займаються видобутком рідкісноземельних та рідкісних металів, а також 53 фізичних та юридичних осіб Росії, Китаю, Ірану та інших країн.