Володимир Зеленський підписав укази щодо санкцій проти Росії

У неділю, 27 липня, президент України Володимир Зеленський підписав укази №555/2025 та №554/2025 про застосування санкцій проти російського військового виробництва.

Під обмеження потрапили 90 компаній, що займаються видобутком рідкісноземельних та рідкісних металів, що використовують для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників.

Крім того, президент повідомив, що Україна синхронізувала всі 18 пакетів санкцій з Євросоюзом. Зокрема, останній пакет стосується структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Обмеження наклали на 53 фізичних та юридичних осіб Росії, Китаю, Ірану та інших країн.

«Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну. Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки. Рішення Росії про початок, а потім і про затягування цієї війни – це рішення про вбивство їхнього економічного потенціалу. Наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня посли 27 країн-членів ЄС під час засідання узгодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження мають на меті знизити прибутки Росії від продажу енергоресурсів, фінансових операцій та військової промисловості.

Ухваленню 18-го пакету санкцій тривалий час пручалася Словаччина. Однак 17 липня прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо повідомив про рішення підтримати обмеження. В обмін на це рішення Єврокомісія надала Словаччині письмові гарантії щодо газу та уникнення його дефіциту.