Каллас наголосила, що це один із найжорсткіших пакетів санкцій проти Кремля

Посли 27 країн-членів ЄС під час засідання у п’ятницю, 18 липня, узгодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

«Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії», – йдеться у повідомленні.

Каллас наголосила, що це один із найжорсткіших пакетів санкцій проти Кремля на сьогодні. Зокрема, у його рамках:

ЄС введе обмеження проти ще 105 кораблів тіньового флоту Москви та їхніх постачальників

планують обмежити доступ російських банків до фінансування,

передбачена заборона на будівництво трубопроводів «Північний потік» і зниження цінової стелі на російську нафту,

посилять тиск на російську військову промисловість, банки КНР, що сприяють обходу санкцій, та блокує експорт технологій, які використовують в дронах.

«Вперше ми вводимо санкції проти реєстру суден під іноземним прапором і найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Наші санкції також стосуються тих, хто ідеологічно обробляє українських дітей», – додала голова європейської дипломатії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС націлений на банківський, енергетичний і військово-промисловий сектори Росії.

«Я вітаю домовленість про наш 18-й пакет санкцій проти Росії. Ми завдаємо удару в саме серце російської воєнної машини. Ми націлені на її банківський, енергетичний і військово-промисловий сектори і включаємо нове динамічне обмеження ціни на нафту», – йдеться у дописі.

Доповнено об 11:18. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають йому функціонувати.

Також ЄС запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 дол. за барель.

«У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути», – наголосив Зеленський.



Київ готує синхронізацію європейських санкцій в Україні і нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія оголосила про 18-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження мали знизити прибутки Росії від продажу енергоресурсів, фінансових операцій та військової промисловості. Проте Угорщина та Словаччина виступили проти цих обмежень.

Європейська комісія запропонувала Словаччині гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Втім 16 липня прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина відмовляється підтримувати ініціативу REPowerEU, що передбачає відмову країн ЄС від російського газу з 1 січня 2028 року.

Та 17 липня Фіцо розповів, що Єврокомісія надала Словаччині письмові гарантії щодо газу та уникнення його дефіциту. За його словами, подальше блокування антиросійських санкцій нашкодило б Словаччині, тому він дав згоду країни не блокувати його ухвалення.