Фіцо написав лист до президентки Європейської комісії

Словаччина відмовляється підтримувати ініціативу REPowerEU, що передбачає відмову країн Європейського Союзу від російського газу з 1 січня 2028 року. Про це у середу, 16 липня, повідомив прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Фіцо у листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн написав, що Словаччина ніколи не підтримає відмову від російського газу. Він пояснив, що це завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС.

«Поданням цієї пропозиції Єврокомісія грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція як прем'єр-міністра Словацької Республіки з цього питання є послідовною і не повинна бути для когось несподіваною», – заявив Фіцо.

Він також наголосив, що ініціативу REPowerEU не підтримують словацькі опозиційні партії та бізнес. Тому глава уряду звернувся до фон дер Ляєн із проханням використати найближчі дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією. За його словами, цей діалог має відбутися в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які Єврокомісія бере на себе на політичному рівні.

«До того часу Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій», – додав прем'єр.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала Словаччині гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії.