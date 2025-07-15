На думку Фіцо, суперечку Братислави з ЄК не можна виграти зі стовідсотковим результатом

Європейська комісія запропонувала Словаччині гарантії щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це у понеділок, 14 липня, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

За словами прем'єра, пропозиція щодо гарантій від Європейської комісії лежить в нього на столі. Він не уточнив, що саме вони передбачають, але зазначив, що планує надіслати цей документ головам інших партій для ознайомлення. При цьому Фіцо заявив про одержимість Єврокомісії Росією та відсутність шансів змусити її відкликати пропозицію щодо газу.

«Одержимість Росією настільки велика, що у нас немає жодного шансу змусити комісію відкликати свою газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що Єврокомісія проштовхне її, навіть якщо ми сто разів проголосуємо проти», – сказав він.

Фіцо також наголосив, що суперечку Братислави з ЄК не можна виграти зі стовідсотковим результатом.

«Якщо хочеш жити з вовками, мусиш вити разом з ними. Це, на жаль, сувора реальність нинішнього союзу. Тому ми повинні до останнього боротися за прийнятний компроміс», – додав прем'єр.

Зазначимо, що 10 червня Європейська комісія оголосила про 18-й пакет санкцій проти Росії, який покликаний обмежити її прибутки від продажу енергоресурсів, фінансових операцій та військової промисловості. Проте Угорщина та Словаччина виступили проти цих обмежень. Зокрема, Братислава заявила, що може погодитися на санкції лише в разі, якщо ЄС надасть чіткі гарантії щодо зменшення економічних втрат від відмови від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Рада ЄС у вівторок, 20 травня, затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту Кремля.