Під санкції потрапили атомні компанії, причетні до підтримки російського ВПК

У п’ятницю, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 46 фізичних та 305 юридичних осіб, пов’язаних з російськими енергетичними корпораціями. Про це йдеться у двох указах, опублікованих на сайті Офісу президента.

Укази № 594 і № 595 синхронізували українські санкції з обмеженнями західних партнерів, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Йдеться про запровадження санкцій проти 46 фізичних і 305 юридичних осіб.

Перший указ охоплює 28 людей і 288 компаній енергетичного та військово-промислового комплексу Росії, а також підприємств-посередників, які допомагають росіянам вести війну проти України. Серед них:

дочірні компанії «Газпромнєфті» в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС

підприємства-виробники компонентів для російського ВПК на території Росії, Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії

посередники, які допомагають проводити транскордонні платежі та компанії, які обслуговують так званий «тіньовий флот»

Серед іноземних компаній, які потрапили під санкції, є сербська NIS AD Novi Sad, індійська AVISION SHIPPING, малайзійська Farton Mitex SDN BHD та PROFFPCB FZCO з ОАЕ.

Другий указ запроваджує санкції проти 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до:

участі в захопленні Чорнобильської АЕС

спроб інтеграції окупованої Запорізької АЕС до російської енергосистеми

експорту збагаченого урану через дочірні підприємства в Європі

виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення

Серед підсанкційних росіян – заступник гендиректора й директора з бізнес-розвитку АТ Концерн «Росенергоатом» (дочірньої компанії «Росатому») Нікіта Константінов. Окрім того, під обмеження потрапили компанії Uranium One Holding N.V. з Нідерландів, Rosatom Finance Ltd з Кіпру та російське АТ «Кіров-Енергомаш».

Нагадаємо, 4 серпня президент ввів санкції проти росіян, причетних до розкрадання українських цінностей та зерна. Під економічні обмеження потрапили понад 60 фізичних та юридичних осіб, які причетні до незаконного вивезення українського збіжжя та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій.