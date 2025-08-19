19 серпня Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, головний військовий госпіталь заходу України, щорічно відзначає день свого створення. Саме в цей день 366 років тому, у 1659 році, майбутній король Польщі, а на той час коронний хорунжий та яворівський староста Ян Собеський видав фундаційний акт на створення монастиря та шпиталю отців боніфратрів у Львові.

Собеський є однією з ключових постатей історії Польщі. Він зумів принести певну стабільність у державу після десятиліть війн та повстань, а також зупинив просування турків-османів у Європі у знаменитій битві під Віднем.

Водночас життя його та його родини нерозривно пов’язане з нашим регіоном. Успадкувавши великі маєтки від своїх предків, Собеський в певний момент володів Золочевом, Жовквою, Зборовом, замками в Олеську та Підгірцях, був старостою Яворова, Стрия та Калуша. Врешті, від батька йому перейшла у власність одна з найкращих кам’яниць на львівському Ринку – колишній палац Корнякта, який називався ще й королівською кам’яницею. Тож, мабуть, не випадково, що одну зі своїх фундацій він вирішив розмістити у місті, що було центром «його» регіону в осередку різних його володінь.

Портрет Яна III Собеського. Художник Даніель Шульц

Собеський проклав собі шлях на політичну вершину саме через військову справу, головно мужньо протистоячи турецькій загрозі. Перед вступом на престол був коронним гетьманом (тобто головнокомандувачем військ) Речі Посполитої. Відтак шпиталь, який він заклав, від самого початку був призначений зокрема й (але не лише) для лікування військових.

Дата 19 серпня 1659 року відома дослідникам вже досить давно, проте на офіційному рівні як дату заснування госпіталю її вдалось встановити лише декілька років тому. Доти офіційною була прийнята радянська дата 1939 рік, коли «визволителі» зі Сходу творили «нове життя» та «нові» інституції на окупованому заході України.

Фундаційний диплом на відкриття шпиталю боніфратрів у Львові, виданий львівським архиєпископом Яном Тарновським, 1659 рік

Протягом історії шпиталь на Личаківській кілька разів змінював своїх власників та адміністративний статус. Останнє інституційне оновлення сталось у 2006 році, коли госпіталь став Військово-медичним клінічним центром Західного регіону та об’єднав у своє підпорядкування усі військові шпиталі заходу України. Проте кожна нова інституція формувалась на матеріальній базі попередньої. І незмінною залишалась будівля старого шпиталю, яка досі стоїть при вулиці Личаківській.

У своїй інституційній історії військовий госпіталь пройшов схожий шлях, що й Львівський університет. Також створений привілеєм (майбутнього) короля в 17 столітті, протягом понад століття функціонував під опікою монахів, що спеціалізувалися у його «профілі» – єзуїтів та боніфратрів відповідно. У 18 столітті, з приходом Габсбурґів, «націоналізований» – тобто переведений у державну власність. Тоді ж він остаточно перетворився на профільний суто військовий шпиталь. У 1939 році, з радянською окупацією, начебто створена нова інституція, але у старих стінах і на старій матеріальній базі. В обох випадках обидві інституції переживали також кадровий переворот: спершу від давнього шпиталю та академії відлучили монахів – боніфратрів та єзуїтів. Згодом старий «польський» персонал майже повністю замінили на новий радянський.

Втім, є між цими випадками й вагома різниця. Якщо університет за свою кількасотрічну історію поміняв у Львові чотири локації, то військовий госпіталь весь цей час залишався на своєму місці.

Насправді госпіталь на Личакові не є найдавнішим шпиталем Львова. Перший міський шпиталь, про який нам відомо – святого Духа – виник ще в кінці 14 ст. на сучасній площі Підкови. Згодом, вже у 16-17 століттях, свої невеличкі шпиталі, де опікувались хворими та старцями, мала ледь не кожна церква міста, особливо якщо нею опікувалось братство.

Так само це не є найстарша збережена лікарняна будівля Львова, адже на протилежній стороні міста, над нинішньою вулицею Коперника, стоїть будівля старого шпиталю святого Лазаря, збудована за кілька десятиліть до личаківського шпиталю.

Військовий госпіталь. Фото 1925 року

Проте саме військовий шпиталь на Личаківській є найдавнішою лікарняною, і загалом, мабуть, найдавнішою нецерковною будівлею Львова, що від моменту будівництва досі безперервно виконує свої первісні функції. Адже шпиталь святого Духа, доведений до аварійного стану, австрійці розібрали ще в 1780 роках. Будівля шпиталю святого Лазаря збереглася, проте сам шпиталь діяв до 1939 року, а нині в його стінах базується хор «Дударик».

Для Львова така кількасотлітня функціональна тяглість насправді – велика розкіш. Адже здебільшого через часті зміни влади та часом радикальні інституційні перетворення (особливо з приходом радянської влади) давні будівлі у Львові часто не виконують своєї первісної функції. Так, нинішній головний корпус Львівського університету був збудований як Галицький крайовий сейм, а у його теперішньому корпусі географічного факультету до «совєтів» діяла греко-католицька духовна семінарія. В давньому українському Народному домі сьогодні Будинок офіцерів. В австрійській військовій Цитаделі (де, до речі, нацисти влаштували табір для військовополонених) нині готель, банки, офіси тощо, а в колишньому палаці військових ветеранів на Клепарові – академія ДСНС. Таких прикладів можна наводити ще чимало.

Є деякі установи у Львові, що функціонують у своїх первісних будівлях з австрійського часу – скажімо, Академія сухопутних військ чи Політехніка. Проте тяглість із 17 століття – фактично унікальна.

Сьогодні будівля старого шпиталю є частиною великого комплексу, який поступово розбудовувався протягом століть. Зараз вона виконує свою функцію частково, адже частина її перебуває на реставрації. Проте тут досі функціонує рентгенологічне відділення та різні служби забезпечення, а верхній поверх якраз ремонтують під нове лікувальне відділення.

У 19 столітті, вже за Австрії, до неї добудували третій поверх, піднявши оригінальний ступінчастий фронтон. Тоді ж за старим шпиталем розбудували новий великий корпус, що простягався вглибині вздовж вулиці Личаківської. Цю будівлю видно на старих фотографіях госпіталю – проте її розібрали у 1970 роках, а натомість побудували два нові великі корпуси лікарні.

Крім того, на території госпіталю зберігаються ще два корпуси 19 століття. Один можна побачити з вулиці Личаківської, навпроти вулички Парфановичів – у ньому первісно розташовувався інфекційний відділ, а нині командування шпиталю. Інший видно з протилежного боку, з вулиці Чернігівської, на його фасаді видніється герб міста Львова.

Таким чином будівля, яка протягом вже понад трьох століть безперервно виконує свої первісні функції, та інституція, що попри певні розриви щоразу відтворювалась при новій владі на попередній базі, витворюють особливу як для Львова та України тяглість. Сучасні українські герої та захисники отримують лікування в цих же стінах та в тій же установі, що й їхні попередники на службі інших держав та імперій в минулі століття.