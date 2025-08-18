Будівлю майбутнього готелю завершили будувати 2023 року

Міжнародний готельний оператор Accor (Франція) оголосив про намір відкрити готель під брендом Novotel у центрі Львова в середині наступного року. Про це повідомив віцепрезидент з операційної діяльності регіону Україна, Грузія та СНД Андрій Давиденко, пише «Інтерфакс-Україна».

Готель матиме назву Novotel Lviv, він розташовуватиметься у нещодавно зведеній будівлі на площі Міцкевича, 9. Новий готель розрахований на 128 номерів, планований початок роботи – у другому кварталі 2026 року.

Одночасно Accor має намір відкрити готель Novotel у Києві.

Французький Accor – один з провідних готельних операторів у світі, що працює від 1967 року. Мережа налічує 5,7 тис. готелів, курортів і резиденцій у 110 країнах. Бренди оператора – це Sofitel, Fairmont, Swissotel, Mövenpick, Novotel, Ibis, Ibis Styles, Thalassa sea&spa та інші.

Novotel – це готельний бренд верхньої межі середнього класу.

В Україні Accor керує дев’ятьма готелями: 3-зірковими Ibis у Києві, Ibis Styles і Ibis у Львові, 5-зірковим Fairmont Grand Hotel у Києві, апарт-готелем Adagio Kyiv Beresteiska, а також Mercure Kyiv Congress Hotel і MGallery Hôtel de Paris (Одеса).

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2018 році виконком Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на пл. Міцкевича, 9, висотою 22,4 м. У 2020 році мерія видала нові містобуди, за якими висоту готелю збільшили до 25 м.

Наприкінці 2022 року Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) виділив 8 млн євро позики на будівництво готелю Novotel у Львові ТОВ «Центр розвитку нерухомості», бенефіціарами якого є мажоритарний власник групи компаній ОККО Віталій Антонов (громадянин України, резидент Швейцарії) та її генеральний директор Василь Даниляк. Загальний бюджет проєкту заявлений у 14 млн євро.

За територію майбутнього готелю з компанією та міської радою Львова судилася Національна спілка художників України, однак програла. Раніше тут розміщувалася історична кам’яниця ХІХ століття, якою користувалися члени спілки. У 1991 році будинок був сильно пошкоджений внаслідок пожежі і у 1997 році його демонтували. У 2005 році право власності на ділянку отримав теперішній забудовник ТОВ «Центр розвитку нерухомості».

Восени 2023 року будівництво готелю фактично завершили та зняли риштування з фасадів.

Наразі майнові права та кошти на рахунках ТОВ «Центр розвитку нерухомості», а також пов’язаного з ним ТОВ «Хотел девелопмент груп», перебувають у заставі ЧБТР, загальна сума – 1,066 млрд грн, згідно з даними платформи Vkursi.

Як повідомляв раніше ЧБТР, готель на площі Міцкевича планує отримати чотири зірки.

«Центр розвитку нерухомості» вже кілька років прагне отримати в оренду ділянку між майбутнім готелем та колишнім Будинком книги (площа Міцкевича,8) для будівництва підземного паркінгу на 40 машиномісць. Востаннє це питання розглядали на сесії міської ради наприкінці липня, проте депутати проголосувати проти передачі її в користування компанії.