Любовні історії іноді закінчуються не так, як ми мріємо. Фільми про колишніх нагадують, що навіть після болючих розривів залишаються спогади, досвід і часом – сльози, які варто прожити.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про колишніх, у цих стрічках є все: від сліз до сміху, від ностальгії до нових почуттів.

«Вічне сяйво чистого розуму» (2004)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Джоел (Джим Керрі) – мрійливий меланхолік, який одного дня зустрічає Клементину (Кейт Вінслет) – імпульсивну дівчину з зеленим волоссям. Між ними виникає близькість, вони йдуть на побачення, де лежать на кризі замерзлої річки й дивляться на темне зоряне небо. Після цього Джоел знову зустрічає Клементину, однак вона не впізнає його. З’ясувалося, що дівчина звернулась у клініку і видалила всі спогади про нього. Згодом і сам Джоел стирає спогади, однак доля зводить їх із Клементиною знову і знову, хоча разом їм бути не судилося.

«500 днів літа» (2009)

(500) Days of Summer

Американська драма із Джозефом Гордон-Левіттом і Зоуї Дешанель у головних ролях. Головний герой Том Хансен пише тексти для листівок, але мріє стати архітектором. У його фірму асистенткою влаштовується Саммер. Дівчина розчарувалася в традиційних цінностях і намагається жити, не прив’язуючись до людей. У день їхнього знайомства починається своєрідний відлік до позначки в 500 днів. За цей час Том переживе всі відтінки емоцій, починаючи від абсолютного щастя, закінчуючи депресією і відчаєм. Незалежно від того, чи залишаться Том і Саммер разом, їх зустріч багато в чому визначальна.

«В прольоті» (2008)

Forgetting Sarah Marshall

Композитор Пітер Бреттер заробляє на життя написанням пісень для телебачення. Після п’яти років стосунків він розійшовся з Сарою Маршал, яка обрала британського рок музиканта Алдоса. Тому, скориставшись порадою, Пітер вирішив поїхати на Гаваї і відпочити. Проте у сусідньому номері відпочиває і Сара.

«Моя суперколишня» (2006)

My Super Ex-Girlfriend

Зустрівши красуню Джені Джонсон, Метт Сондерс думав, що нарешті знайшов жінку своєї мрії. Однак Джені стала занадто нав’язливою і вимогливою, тому Метт вирішує з нею розлучитися. Але це виявляється не так просто. Відчуваючи себе приниженою і ображеною, Джені використовує всі свої надприродні здібності, щоб не тільки покласти край роману Метта з його колегою Ханною, але і перетворити життя свого екса на пекло.

«Екс-коханець» (2006)

The Ex

Том і Софія Рейлі чекають дитину. У день пологів Тома звільняють із посади кухаря, тому подружжя вирішує переселитися в містечко до батьків Софії. Там він влаштовується в компанію тестя, де його начальником стає колишній хлопець Софії Чіп Сандерс.

«Коханці» (2017)

The Lovers

За роки шлюбу почуття між Мері та Майклом охололи. Хоч подружжя живе разом, але паралельно заводить стосунки на стороні. Незадовго до офіційного розлучення подружжя прокидається в обіймах. Їх лякає такий розвиток подій, адже почуття між ними спалахують із новою хвилею. Але це не дуже влаштовує їхніх коханців.

«Минулої ночі в Нью-Йорку» (2010)

Last Night

Джоана і Майкл недавно одружилися, але майже одразу в них виникають побутові проблеми. Майкл часто пропадає на роботі, а Джоана мало що знає про це. Вона, як вважає Майкл, пише черговий роман, але насправді це не так. Подібні дрібнички роблять міцність сімейної пари вразливою, і звичайні будні стають для молодої родини низкою спокус.

«Селеста і Джессі назавжди» (2012)

Celeste and Jesse Forever

Ця історія про незвичайних друзів – Селесту та Джессі, які розлучаються після багатьох років шлюбу. Вони вирішують залишатися друзями та продовжують проводити час разом, що досить складно. Однак, коли Селеста починає нові стосунки, вона розуміє, що не готова до таких змін у своєму житті. Чи зможе вона повернутися до Джессі?