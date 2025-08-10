Кейт Гадсон – справжня королева романтичних комедій 2000-х. Її героїні – дотепні та чарівні, а особлива іскра акторки чіпляє навіть найвибагливішого глядача.

ZAXID.NET пропонує добірку романтичних комедій із Кейт Гатсон, які подарують гарний настрій і, можливо, віру в кохання з першого погляду.

«Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003)

How to Lose a Guy in 10 Days

Енді Андерсон, яку грає Гадсон, веде колонку в модному журналі, де дає різні життєві поради жінкам. Багато порад вона випробовує і на собі. Так вона погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – вона планує змусити хлопця її кинути. Для цього вона знайомиться з Бенджаміном Баррі, але не підозрює, що він уклав зворотне парі – йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття.

«Наречений напрокат» (2011)

Something Borrowed

Дарсі, роль якої грає Гадсон, довго намагалася схилити свого хлопця Декса до думки про шлюб. Але вона навіть не підозрювала, чим обернеться вечірка-сюрприз, влаштована нею на честь 30-річчя найкращої подруги Рейчел. Дарсі перебирає з алкоголем, а Декс і Рейчел проводять ніч разом. Через декілька днів вони розуміють, що та ніч не була випадковістю, але наближається день весілля.

«Головне – не боятися!» (2011)

A Little Bit of Heaven

Марлі (Кейт Гадсон) завжди вважала, що закохатися і жити довго і щасливо – це не про неї. Вона завжди боялася комусь відкритися та довіритися. У лікарні під наркозом їй наснився Бог, який сказав, що Марлі помирає, але має три бажання, які він може виконати. Два бажання – літати і мільйон доларів – Марлі назвала одразу, а третє так і не придумала. Після отримання страшного діагнозу дівчині довелося змінити ставлення до себе та інших і несподівано відкрити для себе третє бажання.

«Дівчина мого найкращого друга» (2008)

My Best Friend’s Girl

Дастін закоханий у колегу Алексіс (Кейт Гатсон), але вона хоче з ним просто дружити. Однак Дастін вирішив найняти свого сусіда по кімнаті і кузена Тенка, аби той познайомився з Алексіс і змусив її своєю грубою і вульгарною поведінкою повернутися до Дастіна. Однак все йде не за планом, коли Алексіс пропонує Тенку зустрічатися.

«Війна наречених» (2009)

Bride Wars

Емма Ален та Олівія Лернер (Кейт Гатсон) – найкращі подруги, однак так сталось, що вони призначили весілля на один день. За секунду подруги, які дружили з дитинства, стали справжніми ворогами й починають справжні змагання, аби зробити день свого весілля найкращим. Дівчата влаштовують одна одній дрібні неприємності, які доходять до абсурду.

«Він, я і його друзі» (2006)

You, Me and Dupree

Карл і Моллі Петерсон (Кейт Гатсон) – подружжя, однак їхнє життя несподівано змінюється, коли до них переїжджає найкращий друг Карла Ренді Дюпрі. Вічний холостяк і вільнодумець Дюпрі порушує звичне життя пари та випробовує їх терпіння. У міру того, як Карл і Моллі розвивають свої відносили з Дюпрі, вони стикаються з питаннями довіри, кордонів і важливості пошуку балансу між особистою свободою і зобовʼязаннями.