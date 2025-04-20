На Великодні свята українці матимуть кілька додаткових вихідних днів і зможуть провести час із рідними. Нерідко такі зустрічі закінчуються конфліктами або ж навпаки – приємними поворотами долі.

ZAXID.NET пропонує добірку легких фільмів, у центрі сюжету яких – вихідні головних героїв із родиною.

«Освідчення» (2009)

Американська романтична комедія режисерки Енн Флетчер. Маргарет, яку грає Сандра Буллок, – сувора керівниця, яку в офісі всі ненавидять. Але одного разу вона опинилась під загрозою депортації до Канади, тому вирішила збрехати, що її підлеглий Ендрю (Раян Рейнольдс) – її наречений. Після цього вони були вимушені грати пару перед рідними Ендрю. Чим для них обернулася ця брехня – дивіться у фільмі.

«Люблю тебе ненавидіти» (2023)

Романтична комедія, режисером та співавтором якої є Вілл Глак. Намагаючись отримати ключ від туалету в кафе, студентка права Бостонського університету Бі (Сідні Свіні) зустрічає співробітника Goldman Sachs Бена (Ґлен Пауелл), який допомагає їй з ключами. Вони миттєво налагоджують стосунки і проводять день разом, зрештою заснувши на дивані Бена. Згодом дівчина чує неприємну для себе розмову і йде від нового знайомого. Однак доля зведе їх ще раз, і їм доведеться грати пару перед родичами.

«Відпочинок за обміном» (2006)

Комедія режисера Ненсі Меєрса з Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джудом Лоу та Джеком Блеком у головних ролях. Аманда – успішна ділова жінка, яка живе у Лос-Анджелесі. Натомість Айріс – провінційна письменниця з Англії. Обидві вони переживають невдачі в любові, тому познайомившись вирішують на різдвяні канікули помінятись житлом і оточенням.

«Наречений напрокат» (2011)

Американська мелодрама режисера Люка Грінфілда, знята за однойменним романом Емілі Гіффін. Головні ролі зіграли Джинніфер Ґудвін, Кейт Гадсон, Колін Іґґлсфілд та Джон Кразінські. Легковажна наречена, яка багато сил витратила на те, щоб вмовити свого хлопця на шлюб, навіть не підозрює, що її найкраща подруга, успішна адвокатка-карʼєристка, може опинитися в ліжку з її нареченим. Хто ж із них піде під вінець?