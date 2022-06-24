Чоловік на фото ліворуч запропонував патрульним 5 тис. грн, аби на нього не складали протокол за їзду без посвідчення водія

У четвер, 23 червня, поліцейські зупинили 44-річного львів'янина, який керував авто Dacia та порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, виявилося, що у чоловіка немає посвідчення водія. Львів'янин спробував швидко залагодити ситуацію і запропонував патрульним хабар, повідомила прес-служба поліції наступного дня після інциденту.

За інформацією поліції, 44-річний львів'янин через суд позбавлений права водити машину з 2017 року. Попри заборону, чоловік всеодно водить автомоіль Dacia. У четвер, 23 червня, львів'янин порушив ПДР, не пропустив пішохода на переході, і його зупинила поліція. Чоловік пред'явив правоохоронцям чуже водійське посвідчення до того ж патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння.

Поліцейські почали оформляти протокол про адміністративне правопорушення і тоді водій запропонував правоохоронцям хабар у сумі 5 тис. грн, аби його не притягали до відповідальності та відпустили. «На зауваження про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, передбачену за це законодавством, чоловік не реагував», – повідомили у поліції.

Відтак патрульні викликали на місце слідчих, а ті відкрили кримінальне провадження. Тепер за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, львів'янину загрожує максимальний штраф до 68 тис. грн, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років.