Слідчі вилучили гроші, які чоловік залишив у службовому автомобілі поліції

На блокпості у Волинській області поліція затримала п'яного 61-річного водія з Львівщини. Чоловік не захотів проходити алкотест, натомість запропонував правоохоронцям 1 тис. грн, аби на нього не складали адмінпротокол за п'яне водіння. В результаті слідчі розпочали кримінальне провадження, за спробу дати хабар водію загрожує до 12 тис. грн штрафу. Крім того, за статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн стягнень.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, інцидент стався близько 18:00 у четвер, 9 червня. На блокпості у Володимир-Волинському районі поліцейські зупинили автомобіль Seat, за кермом якого був 61-річний мешканець Львівської області. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Проходити освідування чоловік відмовився, натомість, намагався вирішити питання хабарем. 1 тис. грн він залишив у салоні службового авто під час складання матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу. Гроші, які чоловік пропонував як хабар, поліцейські вилучили. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди особі). Мінімальне покарання за цією статтею передбачає штраф до 12 тис. грн.

Також на чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), за якою йому загрожує 17 тис. грн штрафу.