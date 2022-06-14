На фото водій та пасажир Citroёn, які спробували дати хабар патрульним поліцейським

У ніч на вівторок, 14 червня, львівські патрульні затримали водія CitroёnJumpy, який керував авто у стані наркотичного сп'яніння. Львів'янин погодився здати аналіз на наявність наркотиків у крові, а коли тест показав позитивний результат, то спробував відкупитися від патрульних, повідомили у прес-службі поліції.

Близько опівночі патрульні зупинили автомобіль Citroёn Jumpy, водій якого порушив правила дорожнього руху на вулиці Городоцькій. Під час перевірки документів, патрульні помітили, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння. 38-річний чоловік погодився пройти перевірку у медзакладі, аналіз показав наявність у крові наркотиків.

Під час оформлення протоколу водій-порушник почав пропонувати патрульним хабар, мовляв, його дружина привезе суму, яку поліцейські назвуть. Але інспектори не погодилися і попередили, що за пропонування хабара є кримінальна відповідальність.

Тоді підкупити поліцейських спробував 39-річний пасажир авто. Аби відкупити свого товариша від штрафу, чоловік запропонував інспекторам 3 тис. грн та мангал. Чоловік наголосив, що вартість мангала сьогодні – 10 тис. грн.

Відтак обидвом чоловікам тепер загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Їм загрожує штраф до 12750 грн або максимально – до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, водій який керував машиною під наркотиками також отримав свій протокол.