Згортки з невідомою речовиною лежали у автомобілі

Львівські патрульні затримали львів’янина, в автомобілі якого виявили наркотики. Сам він перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, у неділю, 17 квітня, на вул. Стрийській у Львові патрульні зупинили автомобіль Daewoo Sens. За кермом автомобіля був 32-річний львів’янин, який помітно нервував і уникав розмови з поліцейськими. На думку інспекторів, водій був у стані наркотичного сп'яніння.

У автомобілі львів’янина під час огляду виявили вісім пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Водія перевірили на стан наркосп'яніння у медзакладі. Результат виявився позитивним. На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.