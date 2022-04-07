Водій під дією алкоголю сів за кермо і не впорався з кермуванням

Поліцейські затримали п’яного водія, який в’їхав на автозаправку. Інцидент трапився вдосвіта 7 квітня біля Сокільників у передмісті Львова.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, близько 4 години ранку 37-річний водій на автомобілі BMW 530 в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на автозаправку.

«Друг керманича також мав ознаки алкосп’яніння. Водій пройшов перевірку на пристрої Drager. Результат 1,57 проміле. Під час проведення поверхневої перевірки автомобіля мешканця Львівщини поліцейські виявили предмет, схожий на гранату без запалу, і трохи вибухової речовини», – розповіли у патрульній поліції Львова.

На водія склали три адмінматеріали: за порушення ПДР, нетверезе кермування та номерний знак, що не відповідає вимогам стандартів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясує походження зброї.