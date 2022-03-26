Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик

Львівські патрульні інспектори виявили водія автомобіля, який був у сильному стані сп’яніння. На момент прибуття поліцейських, яких викликали після незначної ДТП, водій спав у машині. 35-річного львів’янина доставили у військкомат, де йому вручили повістку.

Випадок трапився у суботу, 26 березня, на вулиці Федьковича у Львові. Водій автомобіля Mazda 5 наїхав на перешкоду. На місце викликали патрульних, та коли вони приїхали, водій вже міцно спав на задньому сидінні авто. Поліцейські помітили у 35-річного водія ознаки алкосп’яніння. А перевірка на Drager’і показала результат 3,15 проміле.

«Автомобіль евакуювали на арештмайданчик, а водія супроводили до військкомату. Там йому вручили повістку і він став рядовим. Завтра чоловік відсвяткує свій день народження, а ось післязавтра – з речами до війська», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Водію вручили повістку для призову в армію (фото патрульної поліції Львова)

На водія також склали два протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та за нетверезе водіння.

Нагадаємо, в Україні проходить друга черга мобілізації. Зараз до виконання бойових дій залучили майже всіх резервістів, і тепер призивають військовозобов’язаних інших категорій, насамперед тих, хто має бойовий досвід. На час воєнного стану у Львові заборонено продавати алкоголь.