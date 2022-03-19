У Львові продовжує діяти заборона на продаж будь-якого алкоголю попри те, що в області вдень дозволено торгувати спиртним. Про це увечері суботи, 19 березня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Отримали наказ обласної військової адміністрації про нові правила продажу алкоголю на території Львівської області. Також цим наказом громадам надано повноваження самостійно встановлювати правила продажу алкоголю на своїй території. Позиція Львова залишається незмінною. В місті повністю заборонено продаж алкоголю», – написав Садовий у Facebook.

Нагадаємо, 19 березня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підписав наказ про заборону продажу алкоголю на Львівщині з 21:00 до 10:00. Таким чином на Львівщині дозволений продаж алкоголю вдень, але місцеве керівництво громад може посилювати це обмеження.