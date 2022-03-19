На території Львівської області з суботи, 19 березня, дозволено продавати алкоголь лише вдень. Натомість з 21:00 до 10:00 продаж алкоголю повністю заборонений на час воєнного стану, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Як начальник Львівської обласної військової адміністрації я підписав відповідний наказ. Він забороняє продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) на території нашої області щодня з 21:00 до 10:00», – повідомив Максим Козицький у Telegram, уточнивши, що голови місцевих громад за потреби можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.

Як працюватимуть обмеження стосовно продажу алкоголю безпосередньо у Львові – стене відомо після рішення Львівської міськради, яке планують оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, у Львові заборона на продаж алкоголю діє з 1 березня. Решта місцевих громад області встановлювали свої правила щодо продажу алкоголю. Так, наприклад, у Давидові з 18 березня дозволили продаж слабоалкогольних напоїв.

P.S. Увечері 19 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що заборона на продаж алкоголю у Львові продовжує діяти.