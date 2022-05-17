50-річний чоловік перевозив в машині зброю і наркотики

50-річний водій, якого впіймали за кермом у наркотичному сп’янінні в Золочеві, запропонував поліцейським хабар, щоб вони його не штрафували. У салоні машини правоохоронці знайшли зброю та наркотики. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара, зберігання наркотиків, а також штраф за нетверезу їзду.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, у понеділок 16 травня близько 15:00 патрульні Золочівського районного відділу поліції помітили на вул. Базарній у Золочеві автомобіль Volkswagen Golf, водій якого порушував Правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили машину, якою керував 50-річний житель міста Броди: він поводився підозріло та мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення за нетверезе керування водій запропонував поліцейським хабар за непритягнення його до відповідальності. Поліцейські повідомили водію, що його чекає кримінальна відповідальність за пропозицію хабара, але він продовжив наполягати.

На місце події викликали слідчих. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили два пістолети та вилучили їх. Крім того, в салоні автомобіля знайшли амфетамін та скляну колбу з мундштуком для куріння. Все вилучене скероване на експертне дослідження. Крім того, поліцейські вилучили автомобіль.

За фактами слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Крім того, водія притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.