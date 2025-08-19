Головна арбітриня поєдинку Анастасія Романюк

У матчі 3-го туру жіночого чемпіонату України з футболу між ковалівським «Колосом» та одеським клубом «Сістерс» (1:2) стався цікавий епізод. Наприкінці першого тайму за рахунку 1:1 арбітриня матчу Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці команди з Одеси Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, коли та вигукувала російською мовою.

На ситуацію бурхливо відреагував тренер одеситок Денис Колчин, апелюючи до рефері. Романюк зупинила гру, підійшла до бокової лінії і пояснила наставнику свою позицію.

«Мовою Росії ми тут не спілкуємося, адже це чемпіонат України. Жовта картка – за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України», – сказала Романюк.

Вчинок судді викликав овації на трибунах, адже вболівальники добре чули розмову рефері з тренером.

Цікаво, що Колчин з квітня 2024-го по червень 2025-го жив і працював у Львові, тренуючи молодіжну команду «Руха» – U-19. Щобільше, наприкінці квітня російський шахед влучив у квартиру тренера в Одесі, повністю зруйнувавши її.