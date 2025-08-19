Депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Віталій Мілонов

На війні проти України ліквідували брата скандального депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова Алєксандра. Про це повідомили у вівторок, 19 серпня, російські медіа.

Зазначається, Алєксандр Мілонов понад рік тому долучився до підрозділу розвідки «третьої загальновійськової армії ЛНР» та воював проти українських захисників. Після поранення його перевели на медслужбу, але потім стан його здоров’я різко погіршився. Росіянин помер в шпиталі через ускладнення після поранення.

Окупанта поховали в Санкт-Петербурзі 19 серпня

Брат загиблого окупанта 51-річний Віталій Мілонов – депутат Держдуми РФ від провладної партії «Єдина Росія». Політик відомий своїми скандальними законодавчими ініціативами, зокрема законом проти пропаганди гомосексуальності в Санкт-Петербурзі.

З 2014 року активно підтримував російську анексію Криму, а також голосував за постанову про необхідність визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

У квітні 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну Мілонову терміном на три роки. Санкція пов’язана з висловлюваннями депутата і поїздками в Крим.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Віталію Мілонову заборонили в’їзд на територію Євросоюзу, а також держав Шенгенської зони. Він також є підсанкційною особою в країнах Євросоюзу, США та Україні.