На Східному напрямку українські захисники знищили командувача полку російської армії полковника Лебедєва. Про це 26 липня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку», – ідеться в повідомленні.

Великий Бурлук – селище на півночі Харківської області. За даними аналітичного проєкту Deepstate, російська армія контролює близько 31 км2 на відстані близько 17 км від цього населеного пункту.

12 липня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що на північному сході Харківської області росіяни просунулися від кордону до Великого Бурлука і хочуть створити там суцільну буферну зону.

Раніше ZAXID.NET писав, що ЗСУ ліквідували російського полковника Васілія Скирневського, який брав участь в окупації Київщини. Окупанта знищили під час удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Росії, що був розташований в окупованому Донецьку.