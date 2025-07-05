ЗСУ ліквідували російського полковника Васілія Скирневського

Збройні сили України під час удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Росії, що був розташований у Донецьку, ліквідували начальника зв’язку цієї армії, полковника Васілія Скирневського з позивним «Піонер». Знищення окупанта підтвердила адміністрація Парабельського району Томської області, звідки він родом.

Відомо, що окупант народився 5 квітня 1978 року у селі Парабель Томської області. У 2016-2018 роках Скирневський служив в Центральному вузлі зв’язку внутрішніх військ МВС Росії на посаді командира військової частини. Після цього служив у міноборони Росії, також обіймав командирські посади у російському військовому корпусі та полку. Відомо, що «Піонєр» брав участь у російсько-чеченській війні та у бойових діях в Осетії.

Некролог Васілія Скирневського у телеграм-каналі адміністрації Парабельського району Томської області

Скирневський воював проти України від самого початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема, брав участь в окупації Київщини. ЗСУ ліквідували окупанта 30 червня під час ракетного удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Росії, що був розташований у будівлі інституту в Донецьку. На момент ліквідації окупант обіймав посаду начальника зв’язку 8-ї загальновійськової армії Росії та мав звання полковника.

Зауважимо Генштаб ЗСУ підтвердив удар по командному пункту 8-ї загальновійськової армії Росії. Відомо, що під час атаки українські військові ліквідували командира цієї армії, полковника Руслан Горячкін.