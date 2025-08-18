ССО проникли на позиції росіян та зачистили їх

Бійці Сил спеціальних операцій проникли на позиції росіян, зачистили їх та захопили у полон кількох окупантів з елітного спецпідрозділу. Про це українські військові повідомили у понеділок, 18 серпня, у власному телеграм-каналі, а також опублікували відео успішної спецоперації.

Українські розвідники виявили російську позицію, де перебувало приблизно 12 окупантів. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій здійснили успішну зачистку цієї ділянки. Вони проникли на позиції росіян та вступили з ними у ближній бій.

«Треба було зачистити посадку та завести туди піхоту. На задачу виїхали двома ротами, з нами також працював суміжний підрозділ [...] Побачили бліндаж та почули звідти розмови, почали стріляти й кричати “здавайся, будеш жити”», – розповів спецпризначенець із позивним «Рудя».

За словами українських військових, у бліндажі перебували бійці російського елітного спецпідрозділу.

«Їм всім до 35 років, спортивної статури. З ними було важко, в них були автомати АК-12, тепловізори», – розповів «Рудя».

Полонені вказали українським військовим на інші позиції росіян. Там воїни ССО захопили у полон ще кількох окупантів.

«Внаслідок бою більшість ворогів була знищена, декілька спецпризначенців РФ здалися в полон. Крім того, після уточнення координат позицій противника по них відпрацювали екіпажі дронів-бомберів», – підсумували воїни ССО.

Зазначимо, що військові не уточнили, у якому саме населеному пункті здійснювали бойову операцію.

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що у полон українських військових потрапили двоє окупантів, яких обміняли місяць тому.