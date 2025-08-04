Двоє російських військових, яких у червні цього року обміняли у межах стамбульських домовленостей, у липні знову потрапили у полон до Збройних сил України. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомив проєкт «Хочу жить» Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Уродженець Республіки Тува, 30-річний Шагаа Сактаагай, уклав контракт з російським міноборони 10 грудня 2024 року та відправився на війну проти України у складі 83-го мотострілецького полку. Вже через місяць, у січні 2024 року, окупант отримав поранення під час «м'ясного штурму» Вовчанська й здався в полон.

Російський полонений Шагаа Сактаагай

26 червня 2025 року тувинця повернули до Росії під час обміну полоненими у межах домовленостей у Стамбулі. Російська ФСБ утримувала та допитувала чоловіка протягом двох тижнів, а після цього його знову відправили на війну проти України й знову під Вовчанськ.

«Знаючи з власного досвіду, що в українському полоні його життю нічого не загрожує, 19 липня 2025 Шагаа знову здався в полон. Від обміну до повторного потрапляння в полон пройшло менше ніж місяць», – наголосили у проєкті «Хочу жить».

Російський полонений Дмітрій Іванов

21-річний уродженець Республіки Комі Дмітрій Іванов підписав контракт з російським міноборони 11 вересня 2024 року. Окупант воював проти України у складі 82-го мотострілецького полку. Вже 7 жовтня 2024 року Іванов отримав під Вовчанськом поранення рук та ніг й здався у полон українським військовим.

9 червня 2025 року Дмітрія Іванова передали Росії під час обміну полоненими. Вже 19 липня 2025 року Іванов знову потрапив у полон під Вовчанськом.

«Якщо раніше нам писали родичі російських військовополонених з питаннями про передачу посилок до табору, то тепер їхні матері просять не змінювати їхніх дітей до закінчення бойових дій – бо вдома на них чекає лише смерть», – наголосили координатори проєкту «Хочу жить».

Нагадаємо, 16 липня 24 ОМБр повідомила про захоплення у полон групи десантників російської 98-ї дивізії. Росіян захопили у полону у місті Часів Яр Донецької області.