Угорщина запевнила, що підтримує подальший переговорний процес для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб спитати, чому той блокує вступ України в Європейський Союз. Про це розповіли джерела агентства Bloomberg у вівторок, 19 серпня.

Телефонний дзвінок відбувся після перемовин Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо завершення російсько-української війни у Вашингтоні 18 серпня.

«У певний момент вони (європейські лідери, – ред.) попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити правого популіста відмовитися від своєї опозиції щодо вступу України до ЄС», – розповіли джерела.

Уже 19 серпня Віктор Орбан написав у фейсбуці, що почув прохання щодо членства України в ЄС, однак не планує змінювати свою позицію.

«Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов’язувати членство з гарантіями безпеки є недоцільним і небезпечним», – ідеться в повідомленні.

У дописі також йшлося, що Угорщина вітає кроки, зроблені на переговорах Трампа і Путіна, і підтримує подальший переговорний процес, особливо з огляду на другу зустріч Трампа і Путіна.

«Ми тримаємо на порядку денному угорську ініціативу, щоб ЄС якомога швидше запропонував провести саміт Європа-Росія», – додав прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, 11 серпня президент США Дональд Трамп розповів, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо потенційних результатів війни Росії проти України.

Зауважимо, що Орбан підтримує дружні звʼязки з лідером Росії Владіміром Путіним й критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС. Так, нещодавно Віктор Орбан не долучився до спільної заяви країн Євросоюзу перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна, у якій наголошувалось, що шлях до миру в Україні не можна визначати без участі Києва. За словами угорського прем’єра, ця заява може погіршити ситуацію.