Орбан розповів Трампу про велич Росії та її перемоги у війнах

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі у понеділок, 11 серпня, розповів, що він консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо потенційних результатів війни Росії проти України.

Трамп сказав, що Орбан є дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні. При цьому він вважає його своїм добрим другом. На питання, чи може Україна перемогти Росію, Орбан розповів йому про велич Москви.

«Він подивився на мене, ніби кажучи: “Яке дурне питання”. Він сказав: “Росія – величезна країна, і вони перемагають по життю, воюючи. Вони воюють. Це те, чим вони займаються. Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною”. Це було дуже цікаво», – зазначив Трамп.

Зауважимо, що Орбан підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Владіміром Путіним й критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС. Наприкінці липня він заявив, що Угорщина не буде підтримувати новий семирічний бюджет Євросоюзу, адже документ побудований за логікою війни з Росією. Зокрема, він висловив обурення тим, що великі суми планують виділити на допомогу Україні.