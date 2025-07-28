Орбан наголосив, що Угорщині потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає новий семирічний бюджет ЄС, бо він побудований на логіці війни з Росією. Про це йдеться у його дописі від неділі, 27 липня.

Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати новий семирічний бюджет Євросоюзу, який запропонувала Єврокомісія.

За словами Орбана, новий семирічний бюджет Євросоюзу зовсім не відповідає інтересам європейських громадян. При цьому прем’єр вважає, що документ побудований за логікою війни з Росією. Зокрема, він висловив обурення тим, що великі суми планують виділити на допомогу Україні, а сільське господарство та розвиток країн ЄС, на його думку, отримають набагато менше.

«Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди – Україні, крихти – фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню», – йдеться у дописі.

Орбан стверджує, бюджет побудовано так, що його п’ята частина призначена для України.

«Це бюджет Європейського Союзу, який хоче перемогти Росію на українській території в надії, що військова поразка похитне російську владну систему, проклавши шлях до зміни влади», – додав він.

Прем’єр наголосив, що Угорщині потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток.

Нагадаємо, 26 червня Угорщина заблокувала спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України.