Європейська Рада не змогла ухвалити спільну заяву щодо підтримки України під час саміту лідерів ЄС, що розпочався у четвер, 26 червня, у Брюсселі. Її підтримали 26 членів-країн з 27. За даними «Суспільного» комюніке не підтримала Угорщина.

Як повідомила кореспондентка «Суспільного» Угорщина не підтримала документ через «стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України».

У документі закликали Росію до негайного припинення вогню та засудили нещодавні атаки на Україну. Там також відзначили здійснені в Україні реформи, що необхідні для вступу до Євросоюзу, та виказали готовність відкрити перший переговорний кластер. Як пише «Суспільне», обговорення відкриття Першого переговорного кластера ЄС з Україною планується на наступному саміті, що має відбутися 23-24 жовтня цього року.

Також лідери ЄС наголосили на важливості гуманітарних місій. Йдеться про обміни військовополоненими, звільнення цивільних та повернення всіх викрадених та депортованих до Росії й Білорусі українських дітей.

Крім того, Європейська рада наголосила, що у разі досягнення миру, угода має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки для України. Європейський Союз також зобов’язався продовжувати надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу. Зокрема, у 2025 році ЄС зобов’язався надати Україні 30,6 млрд євро.

Також ЄС наголосив на важливості прискорення роботи з підтримки та розвитку оборонної промисловості України та її інтеграції з європейською. Європейська Рада привітала ухвалення 17-го пакету санкцій, спрямованого, зокрема, проти енергетичного та фінансового сектору Росії, включно з так званим «тіньовим флотом» нафтових танкерів. Крім того, ЄС закликав ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Європейська Рада також засудила продовження військової підтримки Росії з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Вона закликала всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її агресивній війні проти України.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови. Зокрема, представити план захисту національних меншин в Україні.