Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови. Про це у п’ятницю ввечері повідомила польська радіостанція RMF24.

Зазначається, що Польща, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, представила лист з умовами відкриття кластера «Основи», який мали надіслати Україні. Мається на увазі підготовка та ухвалення двох дорожніх карт. Йдеться про плани реформ у сфері верховенства права та державного управління. RMF24 зауважує, що цей лист отримав «широку підтримку» серед країн Євросоюзу, окрім однієї з делегацій, чим та заблокувала початок обговорення вступу України до ЄС, оскільки для передачі цього листа потрібно одноголосне рішення.

За словами журналістки RMF24 RMF FM Катажини Шиманської-Боргінон, країна, яка не підтримала передачу листа з умовами відкриття першого кластеру, – Угорщина. Країна висунула додаткові умови, зокрема, план захисту національних меншин.

Відкриття першого кластеру має відбутися у квітні, однак тепер, зазначає RMF24, воно опинилося під загрозою. Варто зауважити, що Польща під час свого головування, яке триматиме до 1 липня 2025 року, планувала відкрити два з шести кластерів для переговорів щодо членства України. Це кластери «Основи», що стосується верховенства права та цінностей, на яких базується ЄС, та «Зовнішні відносини», що стосується зовнішньої політики та оборони.

Зазначимо, що Угорщина не вперше маніпулює темою нацменшин. Йдеться про етнічних угорців, які здебільшого проживають на Закарпатті. Це відбувається попри те, що у 2023 році Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони, які суттєво розширили права нацменшин в Україні. Зокрема, приватним ВНЗ дозволили вибирати мову навчання серед мов країн ЄС, а українську – вивчати як окремий предмет. Крім того, національні меншини в Україні отримали право здобути базову та профільну середню освіту обраною мовою. Винятком є такі предмети: українська мова, українська література, історія України, захист України. Також передбачено, що у населених пунктах, де проживають національні меншини, допускається поширення реклами з дублюванням мовами відповідних національних меншин.

Також у січні 2024 року Угорщина та Україна домовилися створити спільну комісію на рівні урядів щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті.