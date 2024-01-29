Україна та Угорщина домовилася створити спільну комісію на рівні урядів щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це 29 січня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин з угорським колегою Петером Сіярто.

Україна подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, прихисток біженців і лікування поранених військовослужбовців. За його словами, ключовою темою переговорів була європейська інтеграція України.

Кулеба позитивно відзначив рішення Угорщини «піти на компроміс» на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року, коли йшлося про відкриття початку перемовин про вступ України до ЄС.

«Нашим фахівцям є про що поговорити і є над цим працювати. Домовилися, що відповідні наші міністерства та відомства проведуть предметні секторальні переговори у кожному з проєктів і представлять дорожню карту», – заявив український міністр.

Водночас, Кулеба зауважив, що найбільш обговорюваною стала тема прав національної меншини.

«Ми відмотали цю історію до початків і зійшлися в позиції, що хочемо добросовісно врегулювати це питання. Виходимо з того, що в межах нашого курсу на членство в ЄС, ми ухвалили освітнє законодавство, яке повернуло систему навчання для національних меншин до реформи 2017 року», – розповів глава МЗС України.

Україна попросила Угорщину надати «вичерпний перелік» запитань щодо захисту угорської меншини на Закарпатті. За словами Кулеби, цей перелік був отриманий і тепер під егідою міністерств закордонних справ обох країн буде створена спеціальна комісія. Через 10 днів вона повинна надіслати на розгляд урядів обох країн документ, що «дасть конкретне розуміння, які питання ще потребують розв’язання, а які вже врегульовані».

Сіярто ж сказав, що інколи точку зору Угорщини розуміють «не так», а ще є «фейки» та «викривлення фактів». За його словами, без нього «напругу» між двома країнами було б неможливо усунути. Він також наголосив, що Угорщина незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, засуджує війну і хоче, щоб настав мир.

«Однак у мене є прохання, можливо, ви будете вважати це неввічливим, але ми просимо повернути угорській нацменшині всі ті права, які вона мала до 2015 року. Більше Угорщина нічого не просить», – наголосив угорський міністр.

Так, Угорщина бажає відновлення національних шкіл на Закарпатті й повернення права на складання іспитів угорською у школах, а також можливості навчатися цією мовою в закладах вищої освіти.