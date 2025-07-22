Угорщина обговорила з Росією можливості будівництва нафтопроводу із Сербії

У понеділок, 21 липня, Угорщина обговорила з Росією можливості будівництва нафтопроводу із Сербії. Про це заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто.

Сійярто зазначив, що рішення Брюсселю поставили Європу у складне становище на міжнародному енергетичному ринку, адже ціни на енергію зросли в кілька разів більше, ніж у решті світу.

«Це не диво, адже Брюссель примусово відключає енергосполучення, забороняє використання російських енергоносіїв та перекриває транспортні шляхи. Таку ситуацію можна вирішити шляхом залучення більше джерел енергії та розвитку більшої кількості транспортних шляхів. Сьогодні з сербськими та російськими колегами домовляємося про будівництво нового нафтопроводу, що сполучає Угорщину з Сербією», – йдеться у дописі.

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович також написала у фейсбуці, що 21 липня провела переговори з представниками Угорщини та Росії щодо будівництва нафтопроводу.

«Вперше ми отримуємо альтернативний шлях для постачання сирої нафти, що означає більшу енергетичну безпеку, меншу залежність та сильнішу позицію Сербії в регіоні та Європі», – розповіла Джедович-Ханданович.

За її словами, проєктно-технічна документація в Сербії знаходиться на завершальній стадії, а старт робіт очікується на початку 2026 року.

Відомо, що загалом довжина нового нафтопроводу становитиме понад 300 км. Він з’єднуватиме місто Новий Сад у Сербії з приймальною станцією російського трубопроводу «Дружба», яка знаходиться в угорському Сазхаломбатті. Проєкт розрахований на щорічний транзит до 5 млн т нафти, а ввести в експлуатацію новий трубопровід планують у 2027 році.

Нагадаємо, у 2022 році Євросоюз тимчасово зняв заборону з Угорщини на імпорт російської нафти через нафтопровід «Дружба», оскільки країна не має виходу до моря. Попри це, Європа вимагає створити альтернативи цим поставкам до 2027 року.

8 липня стало відомо, що угорська нафтова компанія Mol Nyrt готова відмовитися від російської нафти на користь поставок від низки світових виробників. Зокрема, компанія розглядає нафтопровід Одеса – Броди як найкращий варіант диверсифікації поставок нафти.